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Yanlışlıkla oğlunu ezen babanın ağıtları yürekleri dağladı

Denizli Honaz'da tarlada uyuduğu esnada babasının kullandığı araç tarafından ezilerek hayatını kaybeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Sinir krizi geçiren babanın ağıtları yürekleri dağladı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 14:57
Yanlışlıkla oğlunu ezen babanın ağıtları yürekleri dağladı

Denizli’nin Honaz ilçesinde tarlada babasının kullandığı araçla fark etmeyerek ezdiği 3 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede sinir krizleri geçiren babanın ağıtları yürekleri dağladı.

Honaz İlçesi'ne bağlı Kızılyer Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 3 yaşındaki Abdullah Yasin Yavuz, annesi tarafından bağ çalışması sırasında uyutuldu. Baba Mustafa Yavuz ise oğlunun uyuduğunu fark etmeyerek kullandığı 20 H 9775 plakalı kamyoneti ile minik çocuğun üzerinden geçerek ezdi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ve jandarma ekipleri talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sabah saatlerinde ailesi tarafından alınan minik Abdullah'ın cenazesi defin edilmek üzere Kızılyer Mahallesi'ne getirildi. Yanlışlıkla oğlunu ezen baba Mustafa Yavuz oğlunun defin için hazırlanan cenazesini beklerken çömeldiği yerde saçlarını yolarak sinir krizleri geçirdi. Oğlu için sürekli ağıt yakan acılı baba gözyaşlarına boğuldu.

Baba oğlunun tabutunu iki eliyle taşıdı

Minik Abdullah'ın cansız bedeni daha sonra tabuta konularak evinin önünde helallik alındı. Bu sırada güçlükle ayakta duran baba Mustafa Yavuz'un kollarına giren yakınları acılı babayı teselli etmeye çalıştı. Baba Yavuz, minik oğluna son görevini yerine getirmek tabutu cemaatle birlikte cenaze namazının kılınacağı Kızılyer Camisi’ne kadar taşıdı. Baba Mustafa Yavuz'un oğlunun tabutunun altına girerek gözyaşları içinde iki eliyle taşıması ise görenlerin hüzünlenmesine neden oldu.
Küçük çocuk öğlen namazı öncesi kılınan cenaze namazı sonrası Kızılyer Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazında ayrıca baba Mustafa Yavuz'un iki eli ile birlikte başını semaya kaldırarak gözyaşları içinde dua etmesi yaşadığı büyük acıyı gözler önüne serdi.

 

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 14:57
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