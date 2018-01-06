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Yanlış yapanlar karşılığını görür

Başbakan Binali Yıldırım, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin konuştu.

06 Ocak 2018 Cumartesi 03:23
Yanlış yapanlar karşılığını görür

Başbakan Binali Yıldırım, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, “Bu bir hukuki süreçtir. Tabii ki kamu adına hizmet edenler, kamu gücünü kullananlar vatandaştan yetki alanlar bu yetkilerini yerli yerinde kullanmak, hizmet yaparken kamu menfaatini gözetmek durumundalar. Kayırmadan, görevi kötüye kullanmadan, memleket, millet adına iş yapan, hizmet adına iş yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz. Herhangi bir sıkıntı da yaşamaz. Yanlış yapanlar varsa bunların da hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet doğaldır” dedi.

KÖKLERİMİZE BAĞLIYIZ

Başkent’te hareketli bir gün geçiren Başbakan, ilk önce Hamamönü’nde Mehmet Akif İnan Vakfı hizmet binasını açtı. Daha sonra vakfın yanında yeni açılan PTT Kargodan el-Bab’da bulunan çocuklara kargo gönderen Yıldırım, esnafı da ziyaret etti. Tacettin Dergahı Camii’nde cuma namazını kılan Başbakan, namazın ardından Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrinin başında dua etti. Yıldırım, Kore Gazileri Derneği’ni de ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, vakıf açılışında yaptığı konuşmada, “Biz köklerimizden geleceğe doğru ilerleyen bir medeniyetin mirasçısıyız. Hem geçmişimize sıkı sıkıya sahip olacağız hem de yeni yüzümüzü bütün dünyaya tanıtacağız, geleceği inşa edeceğiz” dedi.

ÇOCUK GELİN SUÇTUR

Yıldırım namaz çıkışı yaptığı açıklamada ise, “Küçük yaşta evlilikler, hiç bir zaman hoş görülemez, kabul edilemez, yasal olarak da mümkün değil, suçtur” ifadesini kullandı.

Ö. FARUK ŞAHİN / ANKARA

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 03:23
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