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Yanlış uçağa binince "Uçağı geri döndürebilir miyiz lütfen?" dedi!

İngiltere diye yola çıktı, yanlış uçağa binince bambaşka bir yerde inmek zorunda kaldı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 20:28
Yanlış uçağa binince "Uçağı geri döndürebilir miyiz lütfen?" dedi!

Bir İngiliz iş adamı Almanya'nın Köln kentinden İngiltere'nin Essex kentine gitmek için uçak bileti aldı. Fakat yanlış uçağa bindiğini havada fark edince yapabileceği tek şey fazladan 12 bin km gitmek oldu.

Edinilen bilgiye göre Samuel Jankowsky isimli bir bankacı Almanya'nın Köln kentinden İngiltere'nin bir şehri olan Essex'e gitmek için uçak bileti aldı. Tam üç kontrol noktasından geçtikten sonra uçağa bindi. Almanya-İngiltere uçuşu için uçağın gereksiz büyük olduğunu düşünen Jankowsky, bu konu üzerinde çok durmayarak telefonunu kapatıp uyumaya başladı. Uyandığında hala havada olduklarını gören İngiliz bankacı ekrandaki haritaya baktığında büyük bir şokla karşılaştı.

"Uçağı geri döndürebilir miyiz lütfen?"

Uyandığında İngiltere'yi geçmekte olduklarını gören Jankowsky hemen bir hostes çağırarak "Biz şu anda nereye uçuyoruz" diye sordu. Hostesin gayet doğal bir ses tonuyla "Las Vegas'a uçuyoruz" demesi üzerine şaşkınlık içerisinde kalan adam "Uçağı geri döndürebilir miyiz?" diye sorarak son bir çare geri dönmeyi denedi.

Yaklaşık 1000 km yol gidecekken fazlada 12 bin km yol gitmek zorunda kalan Jankowsky'nin 25 yaşındaki eşinin hamile olması ve onu Londra'da beklemesi genç adamı daha da telaşlandırdı. Daha sonra cebindeki telefonu kullanmayı aklına getiren Jankowsky eşine tam 12 bin km fazladan yol yaparak ABD'ye doğru gitmek zorunda kaldığını haber verdi.

Kaynak: Metro.co.uk

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 20:28
  1. yanlış uçağa bindi
  2. İngiltere yanlış uçak
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