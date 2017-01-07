Yanlış tasarım minik bebeğin ölümüne neden oldu

Bir hata bir cana mal oldu. 7 haftalık Grace Joy Roseman karyolasının tasarım hatası yüzünden hayatını kaybetti. Ailenin, kullandığı karyolanın toplatıldığını bilmeden kullanmaya devam etmesi minik bebeğin hayatına mal oldu.



Bebeğin ölümünün ardından inceleme yapan doktorlar, ölüm sebebinin, bebeğin karyola içinde dönerken demir kenarlardan birisinin bebeğin kafasını sıkıştırdığını ve karotis sinüsünün kesilmesine sebep olduğunu belirledi.



Bebeğin babası Gideon Roseman, daha önce eşiyle beraber okudukları bir hikayede öldüğü sanılan bir bebeğin yarım saat kadar anne kucağında kalmasıyla tekrar hayata döndüğü mucizeyi gerçekleştirmek umuduyla eşi Esther’in bebekleri Grace’i tam 45 dakika kucağında tuttuğunu göz yaşları içinde anlattı.



FABRİKA HATALARINI KABUL ETTİ



Bebek karyolasının üreticisi yaptığı açıklamada ürettikleri bu yatak modelinde bir takım tasarım hataları olduğunu kabul etti. Bu hatanın çeşitli kazalara sebep olduğu yönünde şikayetler aldıkları için 12 ay önce bu modeli üretmeyi durdurduklarını kaydetti.