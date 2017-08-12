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Yanlış mezarı taşıyınca karakolluk oldular

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 15 yıl önce vefat eden annelerinin mezarını Sapanca’daki aile kabristanlığına taşımak isteyen aile, yanlış mezarı götürünce cenazenin gerçek sahipleriyle karakolluk oldu.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:06
Yanlış mezarı taşıyınca karakolluk oldular

Olay Kandıra’nın Cebeci Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 yıl önce vefat eden Fatma Ünüvar’ın cenazesini Kandıra Cebeci Mezarlığına defnedildi. Ünüvar’ın Sapanca’daki ailesi ise geçen zamanın ardından annelerinin mezarını Sapanca’daki aile kabristanlığına taşımak için gerekli yerlere müracaat ederek çalışma başlatmıştı.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından önceki gün görevlilerle Cebeci Mezarlığına giden Ünüvar ailesi, annelerinin sandıkları mezarı açarak çıkarılan naaşı cenaze aracıyla Sapanca’ya götürdüler.

Aynı kabristanlığa geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu 75 yaşında vefat ederek defnedilen Ekrem Can’ın eşi Emine Can ve torunları, mezar ziyaretine geldiklerinde ise mezarın boş olduğunu fark ettiler. Gerekli yerlere mezarlarının açıldığını konusunda başvuru yapan Can ailesi, önceki gün yapılan mezar kazısında yanlışlıkla kendilerine ait olan mezarın açılarak Sapanca’ya götürüldüğünü öğrenince şok oldular.

Kefken Jandarma Komutanlığı’na giderek şikayetçi olan Can ailesinin müracaatı sonrasında ise Sapanca’ya götürülen Can’ın cenazesi yeniden Kandıra’ya geri getirildi. Görevliler eşliğinde yeniden toprağa verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yanlış mezarı alarak Sapanca’ya götüren Ünüvar ailesi ise annelerine ait mezarın bulunması için arama çalışması başlattı.



 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:06
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