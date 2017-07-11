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Katar'ın eski başbakanı Çeşme'ye yanaştı!

Katar'ın eski başbakanı Hamad Bin Casim Bin Cabir Bin Muhammed Al Thani'nin sahibi olduğu dünyanın beşinci büyük yatı 'Al Mirqap', İzmir'in Çeşme İlçesi'ne demirledi.

11 Temmuz 2017 Salı 15:15
Katar'ın eski başbakanı Çeşme'ye yanaştı!

Çeşme Limanı'na demirleyen 133 metre uzunluğundaki 12 suit odalı, yüzme havuzu, helikopter pisti ve sinema salonları bulunan dev yat 'Al Mirqap'a, Aliağa'da yaklaşık 500 bin dolarlık yakıt ikmali yapıldı.

Çevresinde koruma ordusuyla geniş güvenlik önlemleri alınan süper yatta kimlerin olduğu öğrenilemedi. Yakıt ve erzak ikmalinin ardından yatın akşam saatlerinde ayrılacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 15:15
  1. Al Thani
  2. Katar
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