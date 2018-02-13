Yanına kâr kalmadı... Şehit annesine hakaret eden o şoföre yargıdan tokat

Adana'da şehit annesi olduğunu belirten yolcuya ve devlete hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA'nın haberine göre, söz konusu otobüsteki kameraya yansıyan olayın görüntülerinin ulusal basın ile sosyal medyada yayımlanmasının ardından şoför Eren G. hakkında Adana Valiliğince inceleme başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit yakını olduğu için devlet tarafından verilen kartla otobüse binen ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyen, ayrıca hem ona hem de devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı belirlenen şoför için harekete geçti. Eren G, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Eren G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevkedildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Eren G'nin kullandığı özel halk otobüsünde Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce eksiklikler tespit edilerek Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden idari para cezası uygulandığı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca da kendisi hakkında kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Bu arada, otobüs kamerası kayıtlarında, ücretsiz biniş kartını göstererek şehit annesi olduğunu söyleyen kadın ile ücret isteyen şoför arasında yaşanan diyaloğun yanı sıra bazı yolcuların şoföre tepkilerini dile getirdiği görülüyor.