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'Yanıma yaklaşabilen dahi olmadı!'

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo, ülkesi Brezilya'da verdiği röportajda Beşiktaş kariyerini anlattı.

02 Şubat 2018 Cuma 17:53
'Yanıma yaklaşabilen dahi olmadı!'

2006-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Brezilyalı golcü Bobo, Brezilya basınına verdiği röportajda siyah beyazlı takımda yaşadıklarını anlattı. Avustralya'nın Sydney FC takımında forma giyen Bobo, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta oynamanın kariyerindeki en büyük tecrübe olduğunu belirten 33 yaşındaki golcü, ''2006 yılında kiralık olarak Beşiktaş'a gelmiştim. İlk senemde çok katkıda bulundum ve önemli goller attım. Sezon sonunda ise Beşiktaş, benim bonservisimi aldı. Kariyerime bu kadar büyük bir etki yapmasını beklemiyordum. 5.5 sene orada oynadım ve Beşiktaş tarihine geçtim'' sözlerini kullandı.

''YANIMA YAKLAŞAN OLMADI''

Avrupa kupalarında attığı 12 golle Beşiktaş formasıyla Avrupa'da en çok gol atan yabancı futbolcu olan Bobo, ''Attığım gollerle kulüp tarihinin en önemli yabancı futbolcularından biri oldum. Bugün yanıma yaklaşabilen dahi olmadı. Kariyerimde harika bir tecrübe oldu.'' dedi.

''BEŞİKTAŞ EN İYİSİ''

Beşiktaş için övgüyle bahseden tecrübeli futbolcu, ''Türkiye'de Beşiktaş ve Kayserispor'da oynadım. Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşadım. Bence Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük takımı'' şeklinde konuştu.

Avrupa arenasında Beşiktaş adına 12 gol kaydeden ve bu alanda Beşiktaş tarihinin en golcü oyuncusu olan Bobo'yu 11 golle Ricardo Quaresma takip ediyor.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:53
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