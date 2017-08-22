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Yanıltıcı yıldız tanıtımlarına ceza kesiliyor

Reklam Kurulunca, turizm işletmelerinin yanıltıcı yıldız tanıtımını içeren reklamlara ilişkin yaklaşık 300 bin lira idari para ve reklam durdurma cezası verildi.

22 Ağustos 2017 Salı 11:31
Yanıltıcı yıldız tanıtımlarına ceza kesiliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Reklam Kurulunca, turizm işletmelerinin yanıltıcı yıldız tanıtımını içeren reklamlar nedeniyle firmalara yaklaşık 300 bin lira idari para ve reklam durdurma cezası verildiğini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüfenkci, turizm yatırım ve işletmelerinin yanıltıcı tesis ve sınıf tanıtımı içeren reklamları sebebiyle tüketicilerin ekonomik çıkarlarının zedelenmesinin önüne geçilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

Bu kapsamda, Reklam Kurulunun 8 Ağustos tarihli toplantısında, yanıltıcı yıldız tanıtımı içeren reklamlara ilişkin muhtelif firmalar hakkında yaklaşık 300 bin lira idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verildiğini belirten Tüfenkci, yerli ve yabancı turistlere yönelik aldatıcı reklamlarla ülke turizmine zarar verilmesine asla müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Tatile çıkacak tüketicilerin mağdur olmamaları için bilinçli hareket etmeleri ve reklamlarda ifade edilen bilgilerle yetinmeyerek farklı kaynaklardan araştırma yapmaları tavsiyesinde bulunan Tüfenkci, yanıltıcı yıldız tanıtımları sebebiyle mağduriyet yaşayan tüketicilerin, ayıplı hizmet kapsamında uyuşmazlık konusunun parasal sınırlarını dikkate alarak tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvurmalarını istedi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 11:31
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