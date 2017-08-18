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Yanık tedavisinde onu kullanın!

Yaz aylarıyla çoğumuz denizin ve güneşin tadını çıkardı. Tatilden geriye cildinizdeki deniz yanığı kaldı. Peki deniz yanığı nasıl geçer?

18 Ağustos 2017 Cuma 10:14
Yanık tedavisinde onu kullanın!

Yoğurt: Bilinen en eski ama en etkili yöntemlerden biri yoğurttur. Buzdolabında bekletilmiş soğuk yoğurdu, yanık olan bölgelere sürüp, bekleyin. Bunu günde 3-4 kez yaparsanız acınızın azaldığını hissedeceksiniz.

Siyah çay: Deniz yanığı için doğal ve sağlıklı yöntemlerden biri de siyah çaydır. Siyah çayı, yanık olan bölgeye küçük poşetler şeklinde yerleştirebilir ya da açık olarak koyabilirsiniz. Acı ve yanma hissini kaldıracak bu yöntem sizi oldukça rahatlatacaktır.

Zeytinyağı: Deniz yanığı tedavisinde zeytinyağının oldukça faydalı olduğu bilinir. Yanıklardan kaynaklanan yanma ve acı hissini ortadan kaldırırken, ciltte yanmadan dolayı meydana gelen gerginlikleri ortadan kaldırarak cilt de yumuşaklık ve canlılık hissi verir. 

Aloe Vera: Aloe Vera’nın deniz yanıkları için oldukça etkili olduğu saptanmıştır. Aloe Vera suyu ve kreminden yanık olan bölgeye sürerseniz, hem ağrı ve acı hissiniz azalır hem de cildiniz nemlenir. 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 10:14
  1. Çay
  2. yoğurt
  3. yanık
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