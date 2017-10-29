Yanık sesiyle sosyal medyayı salladı

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Küçük bir çocuğun sokakta seslendirdiği 'Haydi Söyle' adlı parça sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
29 Ekim 2017 Pazar 21:09
Büyük beğeni toplayan küçük çocuğun o performansı on binlerce etkileşim aldı.
Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 21:09
Küçük cocuk
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