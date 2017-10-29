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Yanık sesiyle sosyal medyayı salladı

Küçük bir çocuğun sokakta seslendirdiği 'Haydi Söyle' adlı parça sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

29 Ekim 2017 Pazar 21:09

Büyük beğeni toplayan küçük çocuğun o performansı on binlerce etkileşim aldı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 21:09
  1. Küçük cocuk
  2. Yanın ses
  3. sosyal medya
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