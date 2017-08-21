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Yanık Mahallesi’nde kanalizasyon projesi tamamlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sapanca Yanık Kanalizasyon Projesini kısa süre içerisinde tamamlayarak bölgenin atıksu altyapısını garanti altına alacaklarını açıkladı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:57
Yanık Mahallesi’nde kanalizasyon projesi tamamlanıyor

Sapanca Yanık bölgesinde inşa edilen yeni hatlar ile bölgenin tüm atıksularını toplayarak dünya standartlarında arıtacaklarını belirten Dr. Rüstem Keleş, “Sakarya’mız için hayata geçirdiğimiz yüksek teknoloji altyapı projeleri ile şehrimizin bugününü ve yarınını inşa ediyoruz. Sapanca’ya bağlı Yanık Mahallemizde çalışmaların devam ettiği Yanık Kanalizasyon Projesi kapsamında bölgede 30 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa ediyoruz. Çalışmalarda sona geldik. Şuanda herhangi bir kazı yapılmadan yatay sondaj sistemi ile kanalizasyon hatlarımızın yol geçişleri ve bağlantıları yapılıyor. İnşallah hızlı bir şekilde projemizi tamamlayarak hattımızı devreye alacağız” dedi.

SASKİ’nin diğer projelerinde olduğu gibi Sapanca’da da hayata geçirilen altyapı yatırımlarının geleceğe dönük perspektiflerle hazırlandığını belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Şehrimizin 16 ilçesine yaptığımız yatırımların önemli bir bölümünü atıksu projeleri oluşturuyor. İnşa ettiğimiz arıtma tesisleri ve kanalizasyon ağları ile şehrin atıksularını toplayarak dünya standartlarında arıtıyoruz. Sapanca Yanık Mahallemizde de gelecek nüfus artışlarını dikkate alarak önemli yatırımı hayata geçirdik. 7 milyon lira değerindeki yatırım ile bölgeye 30 kilometre kanalizasyon hattı inşa ediyoruz. Allah’a şükür çalışmalarımızın büyük bir kısmı tamamlandı. Son 1,5 kilometrelik bağlantıları yapıyoruz. Hem bölgenin doğal güzelliklerinin hem de Sapanca Gölü’müzün en iyi şekilde korunabilmesi adına oldukça önemli olan bu projeyi inşallah kısa süre içerisinde tamamlayacağız” diye konuştu.

Doğal güzelliklerin korunması adına yoğun bir mesai harcadıklarını dile getiren Dr. Rüstem Keleş, “Yanık Mahallemizde inşa ettiğimiz 30 kilometrelik yeni hattı terfi merkezi vasıtasıyla Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ne entegre edeceğiz. Bölgenin tüm atıksularını yeni hatlar ile toplayarak arıtma tesisimizde yüzde 90 üzerinde bir verimlilikle arıtacağız. Dün olduğu gibi bugün de şehrimizin ve Sapanca Gölü’müzün en iyi şekilde korunması adına yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah hattımızın devreye alınmasıyla Sapanca’mızın ve Yanık Mahallesi’nin doğal güzelliklerini korurken olası çevre kirliliklerini de önlemiş olacağız. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız uzun yıllar atıksu konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaklar” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:57
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