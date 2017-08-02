Yangının zararı büyük oldu

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesi Manay Mahallesi’nde balya toplamak için tarlaya giren Zalim Aydın idaresindeki 48 E 6414 plakalı kamyonetin elektrik tellerine dokunması nedeniyle yangın çıktı. Yangın, vatandaşlar ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında kamyonet ile birlikte 70 balya ve 22 dönüm arpa ve buğday tarlası yandı.