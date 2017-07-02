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Yangında onlarca zeytin ağacı zarar gördü

İzmir’in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangını 8 saat geçmesine rağmen söndürme çalışmaları devam ederken, onlarca zeytin ve meyve ağaçları yangın nedeniyle zarar gördü.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:42
Yangında onlarca zeytin ağacı zarar gördü

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 5 helikopter, 5 uçak, 300 orman işçisi, 300 arazöz veiş makinesi müdahale ederken, yangın 100 hektarlık alanda etkili oldu.

Çok sayıda ağaç zarar gördü

Yerleşim yerlerine yakın alandaki yangın için onlarca ekip teyakkuz halinde beklerken, alevlere teslim olan ve söndürülen bölgelerdeki zararda ortaya çıktı. Yangın nedeniyle bir traktöründe zarar gördüğü gözlemlenirken, onlarca ağaçta alevlerden zarar gördü. Bu ağaçlar arasında zeytin ve meyve ağaçlarının ağırlıkta olduğu görüldü. Öte yandan bölge, yangınla birlikte karanlığa gömüldü. Yangın enerji nakil hatlarına zarar verirken, İzmir’in içme suyu ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajının enerjisini sağlayan hatlarda zarar gördü. Bu nedenle Konak, Karabağlar, Gaziemir, Buca gibi büyük ilçelerde su kesintisi yaşandı. Bölgede yaşayan Ali Akkaya (70) zararının boyutunun 60 bin lira olduğunu belirterek, ağaçlarının zarar gördüğünü söyledi.

Yangına müdahalenin gecenin geç saatlerine kadar devam edeceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:42
  1. İzmir
  2. Buca
  3. Karabağlar
  4. Menderes
  5. Konak
  6. Karabağ
  7. Gaziemir
  8. Yangın
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