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Yangında oğlunu kurtardı kızını kurtaramadı

Gaziantep’te bir evde çıkan yangında, annenin alevler arasına girip 5 yaşındaki oğlunu kurtardığı, 2 yaşındaki kızını ise kurtaramadığı ortaya çıktı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:13
Yangında oğlunu kurtardı kızını kurtaramadı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, 2 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangında televizyon izleyen 2 yaşındaki Cemre ve 5 yaşındaki ağabeyi Ferhat Durusoy ile mutfakta yemek yapan anneleri alevlerin arasında kaldı.

ANNE VE KOMŞULARI ÇOCUĞU KURTARMAK İÇİN EVE GİRDİ

Ferhat’ı alevlerin arasından kurtarmayı başaran annenin, kızı Cemre’yi kurtarmak için yeniden alevlerin arasına girdiği ancak kızını kurtaramadığı belirlendi. Bu sırada olayı fark eden komşular da anne Hasret ve kızı Cemre’yi kurtarmak için eve girdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de eve girerek, önce anne ve 2 komşusunu dışarı çıkardı. Ekipler, vücudunun bir bölümünde yanıklar oluşan 2 yaşındaki Cemre’yi de bularak, dışarı çıkardı.

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MİNİK CEMRE YAŞAMA TUTUNAMADI

Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Cemre tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen anne ve 2 komşusu ise Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

YANGININ SOBADAN KAYNAKLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Kurtarma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yapılan ilk incelemelere göre, yangının sobadan kaynaklandığı sanılıyor. Ekiplerin sobanın üstünün açık olduğunu tespit ettikleri öğrenildi.
Durusoy ailesinin yaklaşık 1 ay önce bu eve taşındıkları ve kiracı oldukları belirtildi.

CENAZESİ BUGÜN KALDIRILACAK

Kaldırıldığı hastanede vefat eden 2 yaşındaki Cemre’nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsiye alındı. Otopsinin ardından küçük kızın cenazesi ailesine teslim edildi. Cemre’nin öğle namazını müteakiben Yeşilkent Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 14:13
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