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Yangında hayatını kaybeden kardeşler yan yana defnedildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 kardeş toprağa verildi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:59
Yangında hayatını kaybeden kardeşler yan yana defnedildi

Sabah saatlerinde Karacadağ kırsal Mahallesi’nde meydana gelen yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilmişti. 3 yaşındaki Bedriye, 2 yaşındaki Mustafa ile 6 aylık Ahmet Menek’in cenazeleri, Karacadağ Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Kardeşlerin yakınları defin sırasında gözyaşlarını tutamazken, 3 çocuğunu yitiren baba fenalık geçirdi. Ayakta durmakta zorlanan baba Hacı Menek’e olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. 3 kardeş yan yana defnedildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:59
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Sabah
  3. Şanlıurfa
  4. Hac
  5. Siverek
  6. Yangın
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