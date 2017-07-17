Yangında hayatını kaybeden kardeşler yan yana defnedildi

Sabah saatlerinde Karacadağ kırsal Mahallesi’nde meydana gelen yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilmişti. 3 yaşındaki Bedriye, 2 yaşındaki Mustafa ile 6 aylık Ahmet Menek’in cenazeleri, Karacadağ Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Kardeşlerin yakınları defin sırasında gözyaşlarını tutamazken, 3 çocuğunu yitiren baba fenalık geçirdi. Ayakta durmakta zorlanan baba Hacı Menek’e olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. 3 kardeş yan yana defnedildi.