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Yangına müdahale eden itfaiye eri ölümden döndü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri İbrahim Toraman, yangın sırasında patlayan tüp nedeniyle yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:49
Yangına müdahale eden itfaiye eri ölümden döndü

Alınan bilgilere göre, Kale Mahallesi’nde Aziz Seval’e ait iş yerinden çıkan dumanı fark eden vatandaşlar, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangının çıktığı iş yerine müdahale etti. Öte yandan, yangının diğer dükkanlara sıçramaması için iş yerlerinin kepenk ve kapılarını kıran itfaiye ekipleri, yoğun çaba gösterdi.

Yangına müdahale edildiği sırada patlayan tüp nedeniyle savrulan itfaiye eri İbrahim Toraman dizinden hafif şekilde yaralandı. Patlama anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Patlama nedeniyle bir anda kendini yerde bulduğunu söyleyen itfaiye eri Abdullah Parlak, "Sıkıntı yok, bizim için yangına ne kadar erken müdahale olursa o kadar iyidir" dedi.

Yangının elektrik kontağı nedeniyle çıkmış olabileceğini belirten iş yeri sahibi Aziz Seval, 20 bin liralık maddi kayıplarının olduğunu söyledi.

Üç iş yerinde maddi hasara neden olan yangın ekiplerin yaklaşık iki saatlik süren çalışmasıyla söndürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemi aldıkları yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 15:49
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