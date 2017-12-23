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Yangına giden itfaiye araçları kaza yaptı: 6 yaralı

İzmit'te, yangına müdahale etmek için yola çıkan iki itfaiye aracı ile halk otobüsünün karıştığı zincirleme kazada, 5'i itfaiye eri, 6 kişi yaralandı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:29
Yangına giden itfaiye araçları kaza yaptı: 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Kandıra sapağı mevkiinde meydana geldi. İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir klimanın motorunun tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale etmeye giden 41 BY 850 plakalı itfaiye aracı, aniden yola çıkan 41 R 4022 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Bu sırada arkadan gelen 41 L 0156 plakalı itfaiye aracı da kaza yapan itfaiye aracına çarptı. Kazada, 5 itfaiye eri ile özel halk otobüsündeki 1 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, İzmit Seka Devlet Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Terminale sevk edilen başka bir itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 09:29
  1. izmit
  2. kaza
  3. itfaiye
  4. halk otobüsü
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