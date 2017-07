Yangın tatbikatına rüzgar engeli

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Cemaller köyündeki orman deposunda düzenlenecek tatbikat için toplanan ağaç dalları boş alana getirildi. Ancak, bir süre sonra başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle yakılacak ateşin yangına neden olabileceği düşünülerek tatbikat iptal edildi. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Orman Genel Müdürlüğü’nün Kazakistan´dan kiraladığı ve 1 ay boyunca çıkabilecek orman yangınlarına karşı Karabük’te konuşlandırılan yangın söndürme helikopterinin 6´sı yabancı 1’i Türk 7 personeliyle sohbet etti. Beşel, daha sonra helikopterin gösteri uçuşunu izledi.

Gazetecilere açıklama yapan Ahmet Sırrı Beşel, yaz aylarında 20´lere inen nem ve yine 30-40 derecelere varan sıcaklığın orman yangını riskini arttırdığını söyledi.

Bu yıl hava koşullarının geçen yıldan zor olacağının öngörüldüğüne dikkat çeken Beşel, "Kuraklık ekstremleri, yağışlardaki düzensizlikler nedeniyle bu yıl biraz zor geçeceğe benziyor. İnşallah orman yangınları olsun, can ve mal kaybı olsun herhangi bir zayiatımız olmaz. Yangın ekiplerimiz ve kulelerimiz, yangın müdahale ekiplerimiz her an göreve hazırlar. Teyakkuz halindeyiz" dedi.

Yangın ihbarları sonucu olası bir yangına 10-15 dakika içerisinde müdahale edecek güce sahip olduklarını söyleyen Beşel, “Müdahalede ne kadar geç kalırsak o kadar sıkıntılı olur. Yangına 1 saat sonra müdahale edersen, değil helikopter hiçbir güç onu önlemeye yetmez. Bu kritik günlerde vatandaşlarımız tarlada anız yakmasın. Bu bir suçtur. Ormana 4 kilometre mesafede anız yakmanın cezası vardır. Piknik sahalarında ateş yakmasınlar. Cam kırıklarını ormana atmasınlar. Çünkü sıcak havalarda mercek görevi görüyor. Atılan sigara izmariti yangına sebebiyet veriyor. Bir orman yangınına müdahale bizi hem ruhen hem de madden yoruyor" ifadesinde bulundu.