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Yangın sonrası makam odasına böyle girdi

BBP Genel Merkezi'nde dün çıkan yangının izleri silinmeye çalışılırken, Genel Başkan Mustafa Destici'nin makam odası yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

04 Ocak 2018 Perşembe 17:33
Yangın sonrası makam odasına böyle girdi

Gazi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı BBP Genel Merkezi'nin en üst katında bulunan Genel Başkan Mustafa Destici'nin maka odasında dün akşam saatlerinde patlama sesinin ardından yangın çıktı. İlk belirlemelere göre odada bulunan klimanın patlaması sonucu çıktığı değrelendirilen yangında Desticinin özel kalem müdürü Özcan Ünal ile koruma polisi Fatih Demet dumandan etkilendi. Yangın, ihbar üzerin esevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bu sabah yangının etkisiyle kırılan camlar yerine takılırken temizlik çalışması başlatıldı. Yangının çıktığı Destici'nin makam odasının adeta savaş alanına döndüğü görüldü. Patlayan klimanın Destici'nin oturduğu masanın hemen yanı başında olduğu belirlendi. Genel Başkan Mustafa Destici odasında inceleme yaptıktan sonra, "Büyük bir hadiseydi aslında. Ama can kaybı ve ağır yaralanma olmadan atlatıldı. Tabii tahribat büyük. Bunun sebebiyle ilgili polis ekiplerimiz gerekli incelemeyi yaptı. Ama bize henüz bir rapor gelmedi. Bugün net bir şekilde bu hadisenin nereden kaynaklandığı bize ulaşır. Milletimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere beni telefonla arayan siyasi parti liderlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 17:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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