Yangın sonrası Destici'den açıklama: Bomba uzmanları...

Ankara'da BBP Genel Merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, Başkan Destici'nin odasındaki klimanın neden olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Yangının söndürüldüğünü söyleyen Destici, sabotaj ihtimaline değinip "Bomba uzmanları binada arama yapıyor" dedi.