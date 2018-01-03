Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yangın sonrası Destici'den açıklama: Bomba uzmanları...

Ankara'da BBP Genel Merkezi'nde meydana gelen yangın sonrası BBP Genel Başkanı Destici'den açıklama geldi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 18:10
Yangın sonrası Destici'den açıklama: Bomba uzmanları...

Ankara'da BBP Genel Merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, Başkan Destici'nin odasındaki klimanın neden olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Yangının söndürüldüğünü söyleyen Destici, sabotaj ihtimaline değinip "Bomba uzmanları binada arama yapıyor" dedi.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 18:10
  1. mustafa destci
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiriyor
    1. Ev sahiplerini ve kiracıları..
    2. Yangın sonrası Destici'den açıklama
    3. HSK'dan flaş karar! 7 hakim...
    4. Ölümü Türkiye'yi de sarstı! Toprağa..
    5. Trump'tan İran'a müdahale iması: Uygun..
    6. Listeye Türkiye'den 17 üniversite girdi
    7. BBP genel merkezinden dumanlar..
    8. Devrim Muhafızları Komutanı: Fitne..
    9. Bitkisel hayata girmişti, 4 yıl sonra..
    10. İran'dan açıklama: Herşey sona erdi
    11. Eski bakandan flaş açıklama! 'FETÖ,..
    12. Ruters son dakika duyurdu... En büyük..
    13. Başbakan Yıldırım'ın acı günü
    14. Böylesi ilk kez görüldü! Bakan geliyor..
    15. Beşiktaşlı futbolcuların kısmeti arttı
    16. Engelli öğrenciye akılalmaz dayak!
    17. Siyonistler yine saldırdı... Yaralı ve..
    18. KYK'den öğrencilere konforlu hizmet
    19. Hayatını kurtardığı kişi tarafından at..
    20. Gündem olmuştu! Bakanlık harekete geçti
    AK Parti'den flaş 'Abdullah Gül' açıklaması
    AK Parti'den flaş 'Abdullah Gül' açıklaması
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    İkisi kadın çok sayıda gözaltı… Suçları tek kelime ile iğrenç!
    İkisi kadın çok sayıda gözaltı… Suçları tek kelime ile iğrenç!
    5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
    5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...