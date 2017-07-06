Yangın söndürme helikopteri, olası orman yangınına karşı hazır

Yangın söndürme helikopteri, İzmir’deki büyük orman yangınında görev aldıktan sonra Yerlisu köyü mevkisindeki Korudağ Orman Yangın Müdahale Ekibinin bulunduğu alanda konuşlandırıldı. Helikopter, olası yangına müdahale için hazır bekletiliyor.

Helikopterin, olası bir yangına müdahale etmek için her yıl olduğu gibi yeniden konuşlandığı ifade edilirken, 2.5 ton su alma kapasitesi olduğu öğrenildi.

Sadece Keşan bölgesi için değil, tüm Trakya bölgesinde çıkabilecek olası orman yangınlarına müdahale edebilecek olan helikopter, sezon boyunca hazır şekilde bekleyecek.