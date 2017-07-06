Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yangın söndürme helikopteri, olası orman yangınına karşı hazır

Edirne’nin Keşan ilçesinde, olası bir orman yangınına karşı Korudağ Orman Yangın Müdahale Ekibinin bulunduğu alana yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:25
Yangın söndürme helikopteri, olası orman yangınına karşı hazır

Yangın söndürme helikopteri, İzmir’deki büyük orman yangınında görev aldıktan sonra Yerlisu köyü mevkisindeki Korudağ Orman Yangın Müdahale Ekibinin bulunduğu alanda konuşlandırıldı. Helikopter, olası yangına müdahale için hazır bekletiliyor.

Helikopterin, olası bir yangına müdahale etmek için her yıl olduğu gibi yeniden konuşlandığı ifade edilirken, 2.5 ton su alma kapasitesi olduğu öğrenildi.

Sadece Keşan bölgesi için değil, tüm Trakya bölgesinde çıkabilecek olası orman yangınlarına müdahale edebilecek olan helikopter, sezon boyunca hazır şekilde bekleyecek.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:25
  1. Edirne
  2. Trakya
  3. İzmir
  4. Keşan
  5. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir dünya yıldızını böyle duyurdu!
    1. Başakşehir dünya yıldızını böyle..
    2. ABD'den YPG'ye 140 tır silah ve zırhlı..
    3. Bu da yerli tavuğumuz: Anadolu-T
    4. Yere atılan şarj cihazından çıkan..
    5. Ogün Samast konuşmak için bayrak..
    6. Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli..
    7. Sözde adalet yürüyüşünde bir kişi daha..
    8. Eşini boğazını keserek öldüren koca..
    9. Belediye meclisi Temmuz ayı toplantısı..
    10. Başol, Ormanlı’dan 50 kişiyi..
    11. Eskişehirspor kayyıma doğru gidiyor
    12. Sadık Özköseoğlu, Kickboks’ta Avrupa..
    13. Artvin’de Danıştay’ın Cerattepe..
    14. Çorum’da ekili arazide yangın
    15. Feci kazada hayatını kaybedenler son..
    16. 10. Ayvalık Yaz Satranç Şampiyonası..
    17. Şehit Deniz için taziye yemeği verildi
    18. Almanya Yunanistan'ı işgal ediyor!..
    19. Müşterilerin kartlarını kopyalayan..
    20. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!
    AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'