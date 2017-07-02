Yangın söndürme helikopteri düştü

İzmir Gümüldür’de halen devam etmekte olan orman yangınına müdahale etmek amacıyla Tahtalı Barajı’ndan su ikmali yapmaya çalışan yangın söndürme helikopteri suya düştü. 5 mürettebatı bulunan helikopterin "Bambi" olarak adlandırılan tankının su içerisinde bir cisme takılması sonucu kazanın yaşandığı belirtiliyor. Kaza sonrası şans eseri can kaybı olmazken 5 personelin 1’i hafif yaralı olarak olarak baraj görevlileri tarafından kurtarıldı.