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Yangın söndürme helikopteri düştü

İzmir’deki orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri su ikmali esnasında suya düştü.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:07
Yangın söndürme helikopteri düştü

İzmir Gümüldür’de halen devam etmekte olan orman yangınına müdahale etmek amacıyla Tahtalı Barajı’ndan su ikmali yapmaya çalışan yangın söndürme helikopteri suya düştü. 5 mürettebatı bulunan helikopterin "Bambi" olarak adlandırılan tankının su içerisinde bir cisme takılması sonucu kazanın yaşandığı belirtiliyor. Kaza sonrası şans eseri can kaybı olmazken 5 personelin 1’i hafif yaralı olarak olarak baraj görevlileri tarafından kurtarıldı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:07
  1. İzmir
  2. Yangın
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