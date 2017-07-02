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Yangın söndürme helikopteri baraja düştü

İzmir Gümüldür'deki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışan yangın söndürme helikopteri, baraj gölüne düştü.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:16
Yangın söndürme helikopteri baraja düştü

İzmir Gümüldür'deki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışan ve 5 personeli bulunduğu bildirilen yangın söndürme helikopteri, "bambi" olarak adlandırılan tankının su içindeki bir cisme takılması nedeniyle baraj gölüne düştü. Biri hafif yaralı olan helikopter personeli barajdaki görevliler tarafından kurtarıldı.

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarında dün öğleden sonra makilikte başlayıp rüzgarın etkisiyle 100 hektarlık ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına katılan helikopter, sabah saat 06.20 sıralarında Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken "bambi"sinin sudaki bir cisme takılması sonucu düştü.

Diğer söndürme helikopterindekilerin durumu bildirmesi üzerine yerdeki görevliler kurtarma çalışmalarına başladı. Tahtalı Barajı görevlileri botla helikoptere ulaşırken bir başka yangın söndürme helikopterinden baraj gölüne can simidi atıldı. 

Biri hafif yaralı 5 personel bota alınarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan helikopter personeli ambulansla İzmir'e sevk edildi. 

Aybal: Çok şükür hepsi kurtarıldı

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Albay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşen helikopterdeki personelin kurtarıldığını belirterek, "Çok şükür kaygılanacak bir durumları yok. Hepsi kurtarıldı." dedi. 

Aybal, helikopterin, Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalıştığını kaydederek "Su almaya çalışırken bambisi su içindeki bir cisme takılmış. Bunun sonucu helikopter su düştü. Olayı gören diğer helikopter personeli durumu yerdeki görevlilere haber verdikten sonra baraj görevlileri botla olay yerine gitti. Bu sırada söndürme helikopterimizden baraj gölüne can simidi atıldı. Helikopterdeki 5 personel de bota alınarak kurtarıldı. Çok şükür sağ salim şekilde kurtarıldı. Tehlikeli bir durumları yok, bir personel hafif şekilde yaralı. Ambulanslarla İzmir'e gönderildi." diye konuştu.

Diğer söndürme helikopteri gördü

Helikopterin düştüğünü gören diğer söndürme helikopterindeki görevliler, durumu yer ekiplerine bildirdi. Harekete geçen Tahtalı Barajı görevlileri botla helikoptere ulaşırken bir başka yangın söndürme helikopterinden baraj gölüne can simidi atıldı.

Helikopterdeki biri hafif yaralı 5 personel bota alınarak kurtarıldı.

Helikopterin ise tamamen battığı ve yaklaşık 25 metre suyun altında olduğu bildirildi.

Pilotların durumu iyi

Helikopterdeki 5 personelden Muhterem Gürtekin (49) hafif yaralandı. Gürtekin, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gürtekin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 

Kurtarılan pilot Alperen Aydın (30), pilot Dimitri Kazov (39), pilot Aleksei Votintcev (28) ve görevli personel Aleksandr Kamornikov, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine getirildi.

Kontrol amaçlı beyin tomografileri çekilen Aydın, Kazov, Votintcev ve Kamornikov'un sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:16
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Menderes
  4. Gaziemir
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