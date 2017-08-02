Yangın mezarlara zarar verdi

Edinilen bilgiye göre Tosya ilçesine bağlı Eski Sapaca köyü mezarlığında bugün saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mezarlık kenarında bulunan çalıların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede mezarlığın içerisine doğru yayıldı. Tosya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, mezarlığın diğer bölümleri ile çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. İtfaiye yetkilileri vatandaşları sıcak havalarda daha dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili itfaiye araştırma başlattı.