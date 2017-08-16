Yangın merdiveninden girdiklerinde acı manzarayla karşılaştılar

Acı olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Şadan Sönmez Sokak’taki 6 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ereğli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak görev yapan ve en son pazartesi gecesi haber alınan Esma Güler'in (36) işe gelmemesi üzerine arkadaşları eve geldi.

Mahalle halkında da yardım isteyen Güler'in iş arkadaşları, kapının açılmaması üzerine yangın merdiveninden eve girerek acı manzara ile karşılaştı. Olayın haber verilmesi üzerine eve gelen Polis, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin tamamlanmasının ardından Esma Güler'in cansız bedeni Ereğli devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Esma Güler'in acı haberini alan ve Kastamonu'da yaşayan ailesinin de yola çıktığı öğrenildi. Esma Güler'in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA