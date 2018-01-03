Yangın için Destici'den ilk açıklama: Odamda...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Merkezi'nde çıkan yangınla ilgili konuştu.

"KLİMA DEVRİLMİŞ, ONDAN ÇIKMIŞ OLABİLİR"



Destici, şunları söyledi: "İtfaiye ekipleri hızlı şekilde olaya müdahale etti. Yangın söndürüldü. Emniyet, olay yeri inceleme ekipleri ve bomba uzmanları inceleme yapıyor. Biz bir alt katta toplantıdaydık. Bir anda yukarıdan patlama sesi duyuldu. Arkadaşlara bakın dedik. Giden arkadaşlar dönmeyince birkaç kişi daha yolladık. Yangın var dediler. Binayı boşalttık. Arkadaşlardan bilgi aldık. Biz aşağıda olduğumuz için odam boştu. Özel Kalem Müdürü odamdan patlama sesi duyuyor içeri girince etrafı duman kapladığını görüyor. İçeriye girip havalandırmaya çalışırken dumandan etkileniyor. Şu anda ne olduğuyla ilgili bir şey söylemek erken ama klima devrilmiş ve patlamış ondan da çıkmış olabilir.

"BOMBA İHRTİMALİYLE İLGİLİ ŞU ANDA NET BİLGİ YOK"

İtfaiye incelemeyi yaptı, Emniyet de inceliyor. Ondan sonra net açıklama yapılacak. Cana bir şey olmadan bunu atlattık. Arkadaşlarımızdan kimse ağır bir yaralanmayla karşı karşıya kalmadı. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere herkes aradı geçmiş olsun dileklerini iletti, bilgi aldı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bomba ihtimaliyle ilgili bir şey diyemeyiz ama bize şu anda gelen bir bilgi yok."