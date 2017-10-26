Yandex navigasyondan ilginç öneriler

Türkiye’de en çok kullanılan navigasyon uygulamaları arasında Yandex Navigasyon yer alıyor. Rus arama motoru Yandex’in geliştirdiği uygulama o kadar iyi ki, trafik yoğunluğuna göre istediğiniz mesafeye en kısa sürede nasıl gidebileceğini hızlı bir şekilde hesaplayıp önünüze sunuyor. Siz Yandex’in sunduğu seçeneklerden istediğinizi seçerek devam edebiliyorsunuz. İster kısa mesafe, ister kısa, ister parasız yol…

Bilindiği üzere İstanbul, dünya çapında en sıkışık trafiğe sahip şehirler arasında yer alıyor. TomTom Trafik indeksine göre İstanbul, dünyanın en yoğun trafiğe sahip 6. şehri. İlk sırada ise yüzde 66’lık oranla Mexico City yer alıyor.

Hal böyle olunca Yandex Navigasyon uygulaması da kullanıcılarına en kısa mesafeyi sunmak için çeşitli yöntemler deniyor. Hatta uygulamanın da sonunda bazı şoförlere uyduğunu ve etik kuralların dışına çıktığını görüyoruz.

Yukarıda görülen örnekte trafik o kadar sıkışık ki, uygulama yolun kenarındaki benzinliğe girerek diğer araçların önüne geçilmesini tavsiye ediyor. Bu şekilde birkaç dakika tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Yine bu örnekte de kırmızı ışıktan kurtulmak için yan yola girip sonra diğer araçların önüne geçilmesi ve bu sayede kırmızı ışıkta beklemenin gereksiz olduğu tavsiye ediliyor. Tabii Yandex Navigasyon tüm bu önerileri trafik kuralları dahilinde veriyor. Yani bu ufak detaylar, (gitmeyen) trafiğin işleyişinde herhangi bir aksaklığa sebep vermiyor.

Bu görüntüde ise İstanbul Anadolu Yakasında o kadar çok trafik var ki Yandex Navigasyon, Kadıköy’den Kavacık’a gitmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden karşıya geçip, ardından FSM Köprüsü’nden tekrar geçmenin bile daha kısa süreceğini gözler önüne seriyor. Zira diğer türlü trafik süresi 46 ve 54 dakika olarak gözüküyor.