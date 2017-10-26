Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yandex navigasyondan ilginç öneriler

Yandex Navigasyon uygulaması, özellikle İstanbul'da yaptığı ilginç yol önerileriyle dikkatleri çekiyor.

26 Ekim 2017 Perşembe 21:53
Yandex navigasyondan ilginç öneriler

Türkiye’de en çok kullanılan navigasyon uygulamaları arasında Yandex Navigasyon yer alıyor. Rus arama motoru Yandex’in geliştirdiği uygulama o kadar iyi ki, trafik yoğunluğuna göre istediğiniz mesafeye en kısa sürede nasıl gidebileceğini hızlı bir şekilde hesaplayıp önünüze sunuyor. Siz Yandex’in sunduğu seçeneklerden istediğinizi seçerek devam edebiliyorsunuz. İster kısa mesafe, ister kısa, ister parasız yol…

Bilindiği üzere İstanbul, dünya çapında en sıkışık trafiğe sahip şehirler arasında yer alıyor. TomTom Trafik indeksine göre İstanbul, dünyanın en yoğun trafiğe sahip 6. şehri. İlk sırada ise yüzde 66’lık oranla Mexico City yer alıyor.

Hal böyle olunca Yandex Navigasyon uygulaması da kullanıcılarına en kısa mesafeyi sunmak için çeşitli yöntemler deniyor. Hatta uygulamanın da sonunda bazı şoförlere uyduğunu ve etik kuralların dışına çıktığını görüyoruz.

Yukarıda görülen örnekte trafik o kadar sıkışık ki, uygulama yolun kenarındaki benzinliğe girerek diğer araçların önüne geçilmesini tavsiye ediyor. Bu şekilde birkaç dakika tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Yine bu örnekte de kırmızı ışıktan kurtulmak için yan yola girip sonra diğer araçların önüne geçilmesi ve bu sayede kırmızı ışıkta beklemenin gereksiz olduğu tavsiye ediliyor. Tabii Yandex Navigasyon tüm bu önerileri trafik kuralları dahilinde veriyor. Yani bu ufak detaylar, (gitmeyen) trafiğin işleyişinde herhangi bir aksaklığa sebep vermiyor.

Bu görüntüde ise İstanbul Anadolu Yakasında o kadar çok trafik var ki Yandex Navigasyon, Kadıköy’den Kavacık’a gitmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden karşıya geçip, ardından FSM Köprüsü’nden tekrar geçmenin bile daha kısa süreceğini gözler önüne seriyor. Zira diğer türlü trafik süresi 46 ve 54 dakika olarak gözüküyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 21:53
  1. Yandex
  2. navigasyon
  3. İstanbul trafiği
  4. İstanbul
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Termosifondan çıkanlar şaşkına çevirdi
    1. Termosifondan çıkanlar şaşkına çevirdi
    2. Yayla evlerinde gıda maddesi..
    3. Peşmerge oraya girdi, Irak güçleri ile..
    4. AK Parti'de istifa
    5. Elazığ Ağın İlçe Kaymakamı FETÖ'den..
    6. Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener yorumu
    7. Tam 43 pas yapıp gol attılar
    8. Define kazısı yaparken kayanın altında..
    9. Rahmini dışarı çıkarıp bebeği ameliyat..
    10. Sarımsak yiyince vücudumuzda bakın..
    11. Metin Topuz'un o görüntüleri ortaya..
    12. Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    13. Somali Başbakanı: Kardeşlerimiz..
    14. 'Bize neden sıra gelmiyor' dedi,..
    15. Yandex navigasyondan ilginç öneriler
    16. Yaralı tavuğunu hastaneye götüren koca..
    17. Dortmundlu futbolcudan fantastik gol
    18. ABD: Esed'siz bir Suriye istiyoruz
    19. Son model Ford'un kaza testinden geçişi
    20. Muharrem Usta: Yusuf Yazıcı ve..
    Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
    Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Kilo vermek için 5 altın kural
    Kilo vermek için 5 altın kural