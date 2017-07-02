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Yanardağ patladı! Yaralı ve kayıplar var!

Endonezya'da turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Sileri Yanardağı’nın aniden patlaması sonucu 10 kişinin yaralandığı, 8 kişinin ise kayıp olduğu bildiridli.

02 Temmuz 2017 Pazar 23:30
Yanardağ patladı! Yaralı ve kayıplar var!

Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Candiroto köyü yakınlarında bulunan, turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Sileri Yanardağı’nın aniden patlaması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan, bölgedeki yaralılara ulaşmak üzere havalanan bir helikopter yere çakıldı. 8 kişiyi taşıyan helikoptere henüz ulaşılmadı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yanardağda aniden patlama meydana geldiğini söyledi.
Nugroho, "Patlamada soğuk lav, kül ve çamur püskürdü ve 10 kişi yaralandı.” dedi.

Çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Nugroho, bölgenin ziyarete kapatıldığını ve çevrede yaşayanların güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.

Yanardağdan püsküren küllerin 50 metre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi.

Sileri Yanardağı en son 2009'da aktif hale gelerek 200 metre yüksekliğe kül püskürmüştü. Yanardağdan 1979'da sızan zehirli gaz nedeniyle de 140’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 23:30
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