Yanardağ harekete geçti! Binlerce kişi tahliye ediliyor

YENİATKİ.COM.TR - Filipinlerin en aktif yanardağı Mayon yanardağı harekete geçti. Çevredeki yerleşim birimlerinde bulunan binlerce kişi bölgeden tahliye ediliyor.

Yetkililer Pazar günü Luzon'un güneyindeki Mayon yanardağındaki alarm seviyesini, buhar patlamalarını ve parlak bir lav ışığı gözlemledikten sonra "seviye 3"e yükseltmişti.

Mayon yanardağı, 1616 yılından bu yana tam 47 kez patladı.

2013'te bölgedeki binlerce sakin, yetkililerin "kritik" safha uyarı yayınlamasının ardından bölgeden tahliye edilmiş; 2013'te ise beş dağcı, şiddetli bir patlamanın etkisiyle düşen kayaların çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.