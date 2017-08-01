Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yanan tesisin yerine yenisi yapılıyor

Kavak Güven Göleti’nde çıkan yangın sonucu yanan sosyal tesisin yerine yenisinin yapılması için çalışmalar başlatıldı.

01 Ağustos 2017 Salı 11:01
Yanan tesisin yerine yenisi yapılıyor

Samsun’un Bafra ilçesinde belediye tarafından yapılan Güven Göleti Sosyal Tesisleri geçen günlerde kaza sonucu yanmıştı.

Yanan tesisin yerine daha güzelini yapacaklarını belirten Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Piknik sezonunun açılması ile birlikte sosyal tesisimizin yanması hepimizi üzdü. Ekibimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda yanan tesisimizin enkazını kaldırıp yenisini yapmak için kolları sıvadık” dedi.

“Daha kullanışlı ve iyisini yapacağız”

Sarıcaoğlu şöyle devam etti: “Elim bir kaza sonucu tesisimizin yanması elbette ki tüm Kavaklılar gibi bizleri de derinden üzdü. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekibimiz ile acil bir toplantı düzenleyip yenisinin derhal yapılması için çalışmaları başlattık. Şuan temeli atıldı gerekli inşaat çalışmalarına başlanıldı. Yanan tesisimizin daha iyisi ve güzelini inşa etmek için tüm ekibimiz seferber durumundadır. Bu yerin yapımı konusunda sürekli takipteyim bir an önce bitmesi için çalışmalarımız gece gündüz devam etmektedir.”

"Her Mahallede Bir Park Projesi devam ediyor"

Her Mahallede Bir Park Projesi’nin devam ettiğini belirten Sarıcaoğlu, “Yanan tesisimizin daha iyisini ve kullanışlısını kazandırmak için verilen mücadelenin yanı sıra sosyal aktivite anlamında Her Mahalleye Bir Park Projemiz de devam ediyor. Amacımız ilçemizde ki ailelerin vakitlerini geçirebilecekleri güzel ortamlar inşa etmek. İlçe merkezinde park çalışmalarımız tamamlandı. Amacımız bundan sonraki süreçte ilçemize uzak kırsal mahallelere de bu çalışmayı götürebilmek”diye konuştu.

"Kavak sınavı başarı ile geçti"

Dünyanın en büyük 3. spor organizasyonu olan 2017 Samsun 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları güreş müsabakalarının Kavak’ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Sarıcaoğlu, “İlçemiz için bu büyük bir sınavdı. Gerek Kavak’a gelen misafirlerimizin memnuniyeti gerek onları güvenliği gibi birçok konuda çok büyük bir sınava girdik. Rabbime şükürler olsun ki böylesine büyük bir sınavı başarı ile geçtik. Kavak ilçemizi tüm dünyaya duyurabilmek için verilen bu büyük mücadele de emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu gördük ki Kavak halkı misafirperverliği ile adından bir kez daha söz ettirdi” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:01
  1. Samsun
  2. Bafra
  3. Kavak
  4. Göle
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı turistleri çekiyor
    1. Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı..
    2. Babadan oğula kerestecilik
    3. Yabancı öğrencilerden vefa örneği
    4. Flaş gelişme: AK Parti müdahil olacak!
    5. Sungurlu’da trafik kazaları: 4 yaralı
    6. Büyükşehir Bozdoğan’ın yollarını..
    7. Madde aldığı iddia edilen dayı,..
    8. Sahte polislere rekor tutuklama
    9. Posof’ta çoban bulamıyorlar
    10. Büyükşehir’den spora bir tesis daha
    11. Yol çalışması sırasında tarihi tüfek..
    12. Türkiye'den AB ülkelerini çıldırtan..
    13. İTO Temmuz ayı enflasyon rakamlarını..
    14. Diyarbakır'dan acı haber: 2 şehit
    15. Hakan Fidan'a istifa çağrısı!
    16. ''Süresiz Yoksulluk Nafakası'' TBMM..
    17. Başkan Özkök: Bu yıl kurbanlıkta..
    18. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı
    19. Dünyanın en zengini Putin! Tam 200..
    20. Şehit ve gazi ailelerinden Vali..
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası