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Yanan tekne sulara gömüldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yanarak sulara gömülen teknede bulunan iki kişi Sahil Güvelik ekipleri tarafından kurtarıldı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:54
Yanan tekne sulara gömüldü

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Kızılada açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fethiye’den Göcek’e gitmek üzere denize açılan "Luckym" isimli 17 metre uzunluğundaki gulet teknenin motor dairesinde elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Guletin sahibi ve kaptanı olan Mehmet Metin Mursaloğlu ile teknede bulunan Muhammet Kuru, Kadrancı açıklarına geldiklerinde yangını fark eder etmez yardım talebinde bulundu.

112 Acil Komuta Merkezi yangını Fethiye Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine ulaşan Fethiye TCSG 65 Sahil Güvenlik ekipleri, Mursaloğlu ve Kuru’yu sahil güvenlik botuna aldı. Yangına Sahil Güvenlik ekipleri ile çevredeki marinalarda görevli yangın söndürme tekneleri tarafından müdahale edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahalelere rağmen söndürülemeyen gulet tekne denize battı. Yangında dumandan etkilenen Mursaloğlu, Sahil Güvenlik botuyla karada bekleyen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Mursaloğlu’nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:54
  1. Muğla
  2. Mehmet Metin
  3. Göcek
  4. Fethiye
  5. Yangın
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