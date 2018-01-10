Yanan tankerde patlama oldu!

Doğu Çin Denizi'nde hafta sonunda meydana gelen gemi kazasında alev alan Sanchi isimli tankerde, bugün bir patlama oldu.

Çinli yetkililer, öğle saatlerinde gerçekleşen patlama sonrası kurtarma ekiplerinin geri çekildiğini açıkladı.

32 mürettabatıyla yanmaya başlayan İran tankerinde 136 bin petrol bulunuyordu. Kurtarma ekiplerinin yoğun çabasına rağmen bir çevre felaketinin yaşanmasından ciddi şekilde endişe ediliyor. Kurtarma ekipleri, tankerdeki bir cesede dün ulaşmıştı.

Kondensat isimli ultra hafif petrol taşıyan Sanchi isimli tankerden denize sızanlar, çevre için ham petrole göre çok daha büyük tehlike oluşturabilir.

