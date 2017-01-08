"Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez."

4

CIA ajanından şok açıklama: Trump suikasta maruz kalabilir!.

A Haber'de yayınlanan Yaz Boz programına konuşan CIA ajanı Robert David Steele önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki terör saldırılarını ve Rus elçi suikastını CIA ve NATO'nun planladığını ifade eden Steele, bir ABD vatandaşı olarak ABD'nin yalanlarından utanç duyduğunu dile getirdi. CIA'nin Trump'ı adım adım takip ettiğini ve bir suikasta maruz kalabileceğini belirten Steele Obama'nın sadece bir kukla olduğunu ve Wall Street'in uşağı haline geldiğinin altını çizdi.