Yan yana oturmuşlar! Bu fotoğraf başını ağrıtacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya bataklığından çıkamıyor. Büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile buluşmasıyla başlayan yeni depremde, sarsıcı bir fotoğraf ortaya çıktı.

Fotoğrafta İngiltere doğumlu müzik yapımcısı Rob Goldstone, Azeri şarkıcı Emin Ağalarov, ABD Başkan adayı Donald Trump (O TARİHTE) ve Rus avukat Veselnitskaya bir arada yer alıyor. Gündemi sallayan kare, henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

Donald Trump Jr, dün yayınladığı e-maillerle Rusya bağlantısını kabul etti. Görüşmeyi ilk başta inkar eden Trump Jr, daha sonra Clinton hakkında bilgi aldığını "Belli ki bir kampanya sırasında rakibi hakkında bilgi almak için toplantı yapan ilk kişi benim.Toplantı bir yere varmadı ama dinlemek zorundaydım" dedi.

BABASINA SÖYLEMEMİŞ

Bugün yeni bir açıklama daha yapan Trump Jr, Rus avukat Veselnitskaya ile buluşmasından babası Donald Trump'a söz etmediğini belirtti.

Amerikan Fox News televizyonuna konuşan Trump Jr, "Görüşme çok önemsizdi, anlatacak bir şey yoktu. Yani siz bunları karıştırmaya başlayana kadar aklıma bile gelmemişti. Boşa harcanmış bir 20 dakikaydı" dedi.

TRUMP OĞLUNU SAVUNDU

Başkan Donald Trump ise, bugün attığı Twiter mesajlarında oğlunu savundu. Trump, "Oğlum Donald dün gece harika bir iş yaptı. O açık, şeffaf ve masumdu. Bu siyasi tarihteki en büyük cadı avı. Üzücü!" diye yazdı.

RUSYA TEPKİLİ

ABD'yi çalkalayan gelişmeler bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a da soruldu. Kendisine kanıt gösterilmesini isteyen Lavrov, haberleri şaşkınlıkla izlediğini söyledi: "Rus bir avukatın Trump’ın oğlu ile görüşmekle suçlandığı haberlerini öğrendim ve şaşkınlıkla karşıladım. Bu vahşice. Herhangi bir insanın bir avukatla konuşmasında nasıl bir problem olabilir? Nasıl bir baskı bu? Konuyu bilmiyorum, ben de televizyondan duydum, dün akşam izledim. bugün de televizyonu açtım ve bir baktım ki tüm Batı medyası bunu konuşuyor."