Yan sanayici yoğunluktan bu yaz tatil yapamadı

İç pazardaki daralmaya rağmen ihracatta rekor üstüne rekor kıran otomotiv sektörü, Temmuzda da hızlı yükselişini sürdürdü. Sektörün, temmuz ayı ihracatı yüzde 41 artışla 2.4 milyar dolar oldu. Artış yan sanayide de işleri artırdı. TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “İşler o kadar iyi gidiyor ki, bazı firmalarımız tatili öteledi. Bunlardan biri de benim şirketim” açıklamasını yaptı.

Türkiye ekonomisinin lider sektörü otomotiv, temmuz ayında da genel ihracattaki payını artırmayı sürdürdü. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotivin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.1 artışla 2 milyar 434 milyon dolar oldu. Endüstrinin ülke toplam ihracatındaki payı, temmuz ayında daha da yükselerek yüzde 21,2’ye çıktı.

Ekim 2016 tarihinden bu yana üst üste 10 aydır 2 milyar doların üzerinde ihracata imza atan sektörün, Ocak-Temmuz 2017 dönemi ihracatı da yaklaşık yüzde 25 artışla 16 milyar 789 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün temmuz ayındaki başarılı grafiğinde binek Otomobillerdeki yüzde 74’lük artış temel belirleyici olurken, otomotiv yan sanayi, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, otobüs- minibüs-midibüs gibi tüm ana ihracat kalemlerinde çift haneli ihracat artışı yaşandı. Temmuz ayında AB Ülkelerine yönelik yüksek oranlı artışlar kaydedilirken, en büyük pazar Almanya’ya yüzde 30 ve diğer önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 101, ABD’ye yüzde 125, İtalya’ya yüzde 43, İran’a yüzde 72, Fas’a yüzde 70 ve Rusya’ya yüzde 113 ihracat artışı oldu.

Binek otomobillerde ihracat yüzde 74 arttı

OİB temmuz ayı verilerine göre mal grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 74 artışla 1 milyar 56 milyon dolar, otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 26 artışla 751 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 15 artarak 436 milyon dolar ve otobüs-minibüs- midibüs ihracatı da yüzde 60 artarak 136 milyon dolar oldu. Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ilk iki ülkeden Almanya’ya yüzde 26, İtalya’ya yüzde 27 ihracat artışı görülürken, Fransa ve İran’a yüzde 17’şer, ABD’ye yüzde 32, Rusya’ya yüzde 74 ihracat artışı kaydedildi.

Binek otomobillerde en büyük pazar İtalya’ya yönelik ihracat yüzde 54 artarken, Birleşik Krallık’a yüzde 477 ihracat artışı yaşandı. Yine Fransa’ya yüzde 47, İspanya’ya yüzde 77, Almanya’ya yüzde 22, Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 100, Belçika’ya yüzde 108 ihracat artışı oldu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 37 artarken, İtalya’ya yüzde 40, Belçika’ya yüzde 113, İspanya’ya yüzde 144 artış göze çarptı. Slovenya’ya yüzde 22, Hollanda’ya yüzde 29, ABD’ye yüzde 38 ihracat düşüşü oldu. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ilk dört ülkeden Fransa’ya yüzde 96, Almanya’ya yüzde 139, Bulgaristan’a yüzde 700, İtalya’ya yüzde 110 ihracat artışı oldu.

Almanya’ya ihracat artışı yüzde 30

OİB verilerine göre ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 353 milyon dolar ihracat yapıldı. Birleşik Krallık 272 milyon dolar ile ikinci büyük pazar olurken, ihracat artışı ise yüzde 101 olarak gerçekleşti. Üçüncü sıradaki İtalya’ya ihracat ise yüzde 43 artışla 270 milyon dolar oldu. Almanya’ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 22, yan sanayi ihracatının yüzde 26, otobüs-minibüs-midibüs ihracatının yüzde 139 artışı etkili oldu. Birleşik Krallık’a yönelik artışta da binek otomobiller ihracatının yüzde 477, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 37 artması etkili oldu.

Temmuz ayında ayrıca önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 33, İspanya’ya yüzde 73, ABD’ye yüzde 125, Belçika’ya yüzde 81, İran’a yüzde 72, Rusya’ya yüzde 113 ihracat artışı yaşandı. Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu bazında yüzde 78’lik payı ile en büyük pazarı olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracatı yüzde 41 arttı. AB Ülkelerine otomotiv ihracatı 1 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın yedinci ayında alternatif pazarlar arasındaki Amerika Ülkelerine yüzde 102 ihracat artışı dikkat çekerken, Eski Doğu Bloku Ülkelerine yüzde 64, Asya Okyanusya Ülkelerine yüzde 50 ihracat artışı yaşandı.

Fabrikalar tam kapasite çalışıyor

Yılın ilk yarısında, otomotiv sektörünün toplam ihracatı, geçen yıla göre yüzde 22’lik artış ile 14.5 milyar seviyesine ulaşmıştı. Bu rakamın 4.7 milyar doları tedarik sanayinin payı olmuştu. Yan sanayinde henüz temmuz rakamları açıklanmadı ancak ihracattaki hızlı artış, otomotiv yan sanayinde de işleri artırdı. Hatta işler o kadar iyi gitti ki bazı firmalar tatilleri öteledi. Normalde ana sanayi firmaları Toyota ve Tofaş’’ta olduğu gibi bazı yan sanayi firmaları da tatillerini bu dönemde yaparak üretime ara verebiliyordu. Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD ) Başkanı Alper Kanca, işlerin çok iyi gittiğini vurgulayarak, ”İhracat inanılmayacak kadar iyi gidiyor. Gerçekten fevkalade. Fabrikalarımız tam kapasite çalışıyor. Bazı firmalarımız tatillerini öteledi. Benim firmam da bunlardan biri. Normalde iki hafta tatil olacaktı” dedi.

Kaynak: Dünya