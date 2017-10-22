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'Yan hakemin de gördüğünü düşünüyorum'

Derbiye 11'de başlayan ve 89. dakikada yerini Ahmet Çalık'a bırakan Galatasaraylı Sofifane Feghouli, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

22 Ekim 2017 Pazar 22:07
'Yan hakemin de gördüğünü düşünüyorum'

Maçı ve skoru değerlendiren Sofifane Feghouli "Taraftarlar bizi harika bir şekilde karşıladı. Ancak sonuçla onları hayal kırıklığına uğrattık. Ufak detaylardan dolayı berabere kaldık. Daha iyisi olabilirdi, boşa gitti" dedi.

Kendisinin içinde olduğu ve penaltı bekledikleri pozisyon konusunda görüşleri sorulan Feghouli "Penaltı vardı orada. Yan hakeme de yakın bir pozisyondu. Onun da gördüğünü düşünüyorum. Kırmızı kartı en iyi olduğumuz anda gördük. Bu bizi psikolojik olarak etkiledi ve daha kapanık bir oyun oynamak zorunda kaldık." yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 22:07
  1. Feghouli
  2. fb gs
  3. derbi
  • Ebu Harun Ebu Harun 11 sa önce
    Arkadaşlar Fenerbahçe'yi hakemler belli bir yere kadar taşır.. Beşiktaş'ı n hakkını yediler şimdi de Galatasaray' İn... Vesselam
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