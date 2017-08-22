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Yamyamlar yakalandı! Polise insan eli ve bacağı gösterdi

Güney Afrika'da 'İnsan eti yemekten usandım' diyerek polise teslim olan şüphelinin gösterdiği evde çok sayıda insan parçası bulundu.

22 Ağustos 2017 Salı 15:24
Yamyamlar yakalandı! Polise insan eli ve bacağı gösterdi

Güney Afrika'nın Durban kentinde dört kişi 'yamyamlık' suçlamasıyla gözaltına alındı. Yaşları 22 ile 32 arasında değişen şüpheliler, cinayet ve cinayet için komplo kurmaktan yargılanacak.

Dava, şüphelilerden birinin "İnsan eti yemekten usandım" diyerek polise teslim olmasıyla açıldı.

Karakolda sorgulanan şüpheli, polise bir insan eli ve bacağı gösterdi.

Daha sonra bu kişinin Kwazulu Natal eyaletinde gösterdiği bir evde çok sayıda vücut parçası bulundu.

Sırt çantasında kesik baş

Escourt Emniyeti Sözcüsü, sanıkların daha büyük bir 'yamyanlık çetesinin' parçası olabileceğini söyledi.

Soruşturmayı genişleten polis, bölgede yakınları kaybolan kişilerden yardım istedi.

Evde bulunan vücut parçalarının tek kişiye mi yoksa birden fazla kişiye mi ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp uzmanlarından yardım istendi.

Durban'da bir ay önce de sırt çantasında insan kafası bulunan bir kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 15:24
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