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Yamyam itiraf etti... "İnsan eti yemekten usandım"

Güney Afrika'nın Durban kentinde 4 kişi 'yamyamlık' iddiasıyla gözaltına alındı. Sanıklardan birinin "İnsan eti yemekten usandım" diyerek polise insan eli ve bacağı göstermesiyle olayın soruşturulmaya başlandığı bildirildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 19:25
Yamyam itiraf etti... "İnsan eti yemekten usandım"

Güney Afrika'nın Durban kentinde 4 kişi 'yamyamlık' iddiasıyla gözaltına alındı. Sanıklardan birinin "İnsan eti yemekten usandım" diyerek polise insan eli ve bacağı göstermesiyle olayın soruşturulmaya başlandığı bildirildi.

Durban kentinde yaşları 22 ile 32 arasında değişen 4kişinin cinayet ve cinayet için komplo kurmaktan yargılanacakları açıklandı.

'İnsan eti yemekten usandım'

Sanıklardan birinin "İnsan eti yemekten usandım" diyerek polise teslim olmasıyla açılan dava sonucu 4 kişi gözaltına alındı.

Karakolda sorgulanan sanık, polise bir insan eli ve bacağı gösterdi.

Daha sonra bu kişinin Kwazulu Natal eyaletinde gösterdiği bir evde çok sayıda insan vücuduna ait parçalar bulundu.

Sırt çantasında kemik baş bulunmuştu

Escourt Emniyeti Sözcüsü, sanıkların daha büyük bir 'yamyamlık çetesinin' parçası olabileceğini söyledi. Soruşturmayı genişleten polis, bölgede yakınları kaybolan kişilerden yardım istedi.

Evde bulunan vücut parçalarının tek kişiye mi yoksa birden fazla kişiye mi ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp uzmanlarından yardım istendi. Durban'da bir ay önce de sırt çantasında insan kafası bulunan bir kişi gözaltına alınmıştı.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 19:25
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