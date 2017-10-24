''Yamuk Yılmaz patronunu kurtarma derdinde''

Sabah Gazetesi Yazarı Ersin Ramoğlu, bugünkü köşesinde gündemdeki konulara ilişkin dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

İşte Ersin Ramoğlu’nun yazısı

Yağmur Akkülah…

Adanalı işadamı…

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 36'sı tutuklu, 105 sanıklı davanın da sanığı…

Şu sıra bülbüle döndü.

Sözcü'ye ötmüş.

Akkülah bazı valiler ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismini vererek kendini kurtarmaya kalktı.

Sözcü de ona destek attı.

Enteresan olan şu:

Yamuk Yılmaz (Yılmaz Özdil) sürmanşetten patronu Burak Akbay'ı aklamaya çalışıyor.

Aşağıda ise FETÖ'nün önemli finansörü Yağmur Akkülah'ın, Fetullah Gülen'in Türkçe Olimpiyatları ile ilgili açıklamalarına yer veriliyor…

Bu haber aynı zamanda Sözcü'nün FETÖ'cülüğünün tescili gibi…

Cezaevindeki adamın kendini kurtarmak için söylediği yalanları gazete sayfasına taşımak FETÖ'ye hizmet değilse nedir ey böyyük yazar?

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'FETÖ/PDY'ye üye olmak' ve 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlarından 16 aydır cezaevinde olan Yağmur Akkülah, tahliye olabilmek için duruşmalarda ona buna çamur atıyor…

Sözcü de bunları gerçekmiş gibi yayınlıyor.

Ona göre adamın zerre suçu yok…

Bu nasıl bir kafadır!

FETÖ'nün doğruyu söyleyen tek yiğit adamı yok.

Yalanla dolanla milleti kandırıyorlar.

Bu da onlardan biri.

Akkülah terör örgütüne yaptığı büyük bağışları, Adana'nın eski valileri Hüseyin Avni Coş, İlhan Atış, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gibi isimlerle ve Türk Hava Yolları, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlarla perdelemek istiyor.

Yağmur Akkülah'ın yargılandığı teröre finans sağlamak davasında, Sunar Mısır'ın sahibi Hüseyin Çomu ve işadamı Şaban Üçgül de var.

Tutuklu sanığın ifadelerini yayınlayan Sözcü bu haberle suçüstü oldu.

Akkülah zengin biridir…

İnsanın aklına yığınla soru geliyor?

Acabalarla dolu sorular.

Yamuk Yılmaz istediği kadar patronu Burak Akbay'ı savunsun…

Durum ortada işte.

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Gelelim Sözcü'deki bir başka habere.

Dahası bir fitneye…

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak durmuyor...

Belediye başkanlığından ayrıldı ayrılalı iflah olmadı gitti.

Unutulmamak için kitap yazdı.

İşe yaramadı.

Kendini Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdi.

O da işe yaramadı.

Mahalli gazetelere çeşitli açıklamalarını yayınlattı.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi yeniden aday olabileceği yönünde haberler çıkarttı…

Tatmin olmadı…

Şimdi de Sözcü aracılığıyla istifası istenen başkanlara akıl vermeye kalktı…

Onları isyana çağırıyor…

'Açığın yoksa diren' diyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe haberin çıktığı gün istifa etti.

Adamın işi fitne çıkarmak…

İlerlemiş yaşına rağmen durmuyor.

Dur be mübarek!

Bu millet seni 5 dönem belediye başkanı yaptı…

Senin de Adana'ya yaptıkların ortada.

Aytaç Durak bu tip işlere kalkışmasaydı şimdi belki bakandı ya da Külliye'de baş danışman…

Atalarımız boşuna 'Huylu huyunu teneşirde bırakır' dememiş yani…