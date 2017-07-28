Yaman, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Ziyaret sırasında vatandaşların sorunlarını dinleyen Yaman, çözümler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Yaman,” Belediye meclis üyelerimiz Ahmet Ünal , Hüseyin Kara ve belediye sorumlularımız ile birlikte Sarmaşık mahallemizi ziyaret edip incelemelerde bulunduk. Halkımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizlerden sıcak ilgilerini esirgemeyen Sarmaşıklı hemşehrilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.