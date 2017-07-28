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Yaman, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy Beldesi Sarmaşık Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

28 Temmuz 2017 Cuma 15:48
Yaman, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Ziyaret sırasında vatandaşların sorunlarını dinleyen Yaman, çözümler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Yaman,” Belediye meclis üyelerimiz Ahmet Ünal , Hüseyin Kara ve belediye sorumlularımız ile birlikte Sarmaşık mahallemizi ziyaret edip incelemelerde bulunduk. Halkımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizlerden sıcak ilgilerini esirgemeyen Sarmaşıklı hemşehrilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 15:48
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