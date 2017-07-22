Yamaç paraşütü gösterisinde kaza

Bafra Belediyesi tarafından Kapıkaya Mahallesi’nde gerçekleştirilen Kapıkayafest Outdoor Extrem Doğa Festivali’nde talihsiz bir kaza yaşandı. İngiliz pilot David Robert (29) havada gösteri yaparken ağaca takılarak kayalıklara çarptı.

Kazada yaralanan pilot için ambulans helikopter havalandı. Belinde zedelenme olduğu belirlenen İngiliz pilot ambulans helikopter ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

David Robert’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.