Yamaç paraşütü gösterisinde kaza
Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan Kapıkayafest Outdoor Extrem Doğa Festivali’nde gösteri yaparken kontrolü kaybeden yamaç paraşüt pilotu ağaca takılarak kayalıklara çarptı. Yaralanan İngiliz pilot, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:39
Bafra Belediyesi tarafından Kapıkaya Mahallesi’nde gerçekleştirilen Kapıkayafest Outdoor Extrem Doğa Festivali’nde talihsiz bir kaza yaşandı. İngiliz pilot David Robert (29) havada gösteri yaparken ağaca takılarak kayalıklara çarptı.
Kazada yaralanan pilot için ambulans helikopter havalandı. Belinde zedelenme olduğu belirlenen İngiliz pilot ambulans helikopter ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
David Robert’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.