Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yamaç paraşütçüsü 15 metre yükseklikten düştü

Kayseri'deki Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile atlayan amatör havacı Sabri Kavuncu, rüzgarın etkisiyle tribünlere çakıldı.

11 Temmuz 2017 Salı 08:59
Yamaç paraşütçüsü 15 metre yükseklikten düştü

Ticaretle uğraşan ve 9 yıldır yamaç paraşütü uçuşu yapan 49 yaşındaki Sabri Kavuncu, bugün akşam saatlerinde Talas ilçesi'ndeki Ali Dağı'ndan paraşütüyle atlayış yaptı.

Kavuncu inişe yaklaştığı sırada rüzgarın etkisiyle paraşütü kapanınca yaklaşık 15 metre yükseklikten tribünlere düştü. Paraşütçü arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri bevk edildi.

Ağır yaralanan Kavuncu, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kavuncui doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 08:59
  1. Hava
  2. paraşüt
  3. yamaç paraşütçüsü
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafik sigortası sistemi Resmi Gazete'de
    1. Trafik sigortası sistemi Resmi Gazete'de
    2. Dinmeyen acı!
    3. Yamaç paraşütçüsü 15 metre..
    4. Demirtaş 'yok' demişti belgesi ortaya..
    5. NASA Jüpiter'in yüzyıllık sırrını..
    6. Katar'dan Amerika'ya net mesaj
    7. Amerika'da askeri uçak çakıldı!
    8. Adana’da, ‘kuduz’ karantinası
    9. Mısır'da petrokimya tesisinde yangın:..
    10. Suudi Arabistan açıkladı! İşte Katar..
    11. Emekli olamayana toplu para
    12. Cep telefonuna 'alkol' muamelesi
    13. FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon
    14. Gardiyan yoğun bakımda nöbet tutuyor
    15. Rus danasına Türk denetimi
    16. Katar için Amerika ve İngiltere'den..
    17. Kütahya'da askeri araç kaza yaptı: 1..
    18. Güldüren savunma
    19. Org.Yaşar Güler: Buna itiraz ediyorum
    20. İşyerinde cam çerçeve indiren..
    Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
    Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Aykut Kocaman kamptan kovdu! Skandal görüntü
    Aykut Kocaman kamptan kovdu! Skandal görüntü
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme