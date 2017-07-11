Yamaç paraşütçüsü 15 metre yükseklikten düştü
Kayseri'deki Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile atlayan amatör havacı Sabri Kavuncu, rüzgarın etkisiyle tribünlere çakıldı.11 Temmuz 2017 Salı 08:59
Ticaretle uğraşan ve 9 yıldır yamaç paraşütü uçuşu yapan 49 yaşındaki Sabri Kavuncu, bugün akşam saatlerinde Talas ilçesi'ndeki Ali Dağı'ndan paraşütüyle atlayış yaptı.
Kavuncu inişe yaklaştığı sırada rüzgarın etkisiyle paraşütü kapanınca yaklaşık 15 metre yükseklikten tribünlere düştü. Paraşütçü arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri bevk edildi.
Ağır yaralanan Kavuncu, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kavuncui doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.