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Yalovalı karateciler Gaziantep’te 2 madalya kazandı

Türkiye Karate Federasyonu’nun düzenlediği Ümit-Genç ve 21 Yaş altı Türkiye Karate Şampiyonası’nda Yalovalı karateciler 2 madalya kazandı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:27
Yalovalı karateciler Gaziantep’te 2 madalya kazandı

Gaziantep’te bulunan Şahinbey Spor Salonunda yapılan şampiyonada Yalova’yı 19 sporcu temsil etti. Yalova Taşköprü Karate İhtisas Kulübü’nün sporcularından Ali Güney, mücadele ettiği 21 yaş altı 67 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Elif Hilal Ayar ise 21 yaş altı 55 kilo bayanlarda ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Yalova Taşköprü Karate İhtisas Kulübü antrenörü Mehmet Güney,” Gaziantep’te yapılan Ümit genç 21 Yaş altı Türkiye Karate şampiyonasında Ali Güney 21 yaş altında 67 kg da Türkiye şampiyonu oldu Elif Hilal Ayar 21 yaş altı bayanlarda Türkiye üçüncüsü olmuştur. Derce yapan ve yapamayan bütün sporcularımı kutluyorum” dedi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:27
  1. Türkiye
  2. Gaziantep
  3. Şahinbey
  4. Taşköprü
  5. Yalova
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