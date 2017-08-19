Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yürüten çalışmalar kapsamında Bursa ve Yalova'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bin 150 uyuşturucu hap, 15 gram esrar, 31 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 50 gram afyon sakızı, 0,41 gram eroin, 9,82 gram skunk, 59,44 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, bir hassas terazi ile ruhsatsız 2 tüfek ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.