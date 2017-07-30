Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yalova'da otomobil plaja düştü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde beldesinde bir otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra halk plajına düşerek ters döndü.

30 Temmuz 2017 Pazar 16:10
Yalova'da otomobil plaja düştü

Alınan bilgiye göre, Vahit Karabul'un (74) kullandığı 34 KT 2328 plakalı otomobil, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kanarya Mahallesi'nden yokuş aşağı indiği sırada park halindeki bir araca çaptıktan sonra demir korkulukları aşarak Esenköy Halk Plajı'na düştü. 

Devrilen araçta bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan sürücü Karabul, çevredekilerce otomobilden çıkarıldı.

Kaza sırasında otomobilin düştüğü kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 16:10
  1. Yalova
  2. Esenköy
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir’de 2 bin 500 yıllık mezar açıldı! İçinden çıkanlar…
    1. Balıkesir’de 2 bin 500 yıllık mezar..
    2. FETÖ'den aranan Başbakanlık raportörü..
    3. Humuslu çocuklar çadır kentte eğitime..
    4. Mariano: Kupalar kazanmak için geldim
    5. Evkur Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası..
    6. Bakan Elvan'dan Yörüklere müjde
    7. Sonu görünmüyor! 20 kilometreyi buldu
    8. Meteorolojiden sıcak hava dalgası..
    9. Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
    10. İran'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı
    11. 15 Temmuz gazisinden şiir kitabı
    12. Bozüyük’te asfaltlama çalışmaları..
    13. Yazık! 3 milyon arıyı bilerek telef..
    14. Osmanlı mahkemelerinin adaleti bu eserde
    15. ‘İtiraf etmeliyim ki…’ Darbeci..
    16. 63 yaşında kaz yetiştiriciliğine başladı
    17. 1 milyon arı telef oldu
    18. Yalova'da otomobil plaja düştü
    19. Sıcaktan bunalan inekler kendilerini..
    20. 51 günde 639 kişi boğulmaktan kurtarıldı
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!