Yalova’da metruk binalara uyuşturucu baskını

Emniyet ekipleri ilde uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. 200 polis memuru ile polis dedektör köpeklerinin iştirakiyle operasyon düzenlendi. İldeki metruk binaları hedef alan operasyonda ekipler binaları didik didik aradı. Bu esnada binaları mesken tutan bazı şahıslar kontrolden geçirildi. Üst aramaları yapılan ve üzerinden az miktarda uyuşturucu çıkan bazı şahıslar ise gözaltına alındı. Operasyonların bundan sonra da süreceği belirtildi.