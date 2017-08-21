Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yalova’da futbol için geri sayım başladı

Yalova’da amatör futbol için geri sayım başladı. 2017-2018 sezonunda 16 takımın mücadele edeceği 1. Amatör Küme’nin fikstürü ve grupları belli oldu.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:41
Yalova’da futbol için geri sayım başladı

Yalova Belediyesi Engelsiz Kafe Konferans Salonu’nda yapılan kura çekimine Yalova ASKF Başkanı Tamer Erbul, Futbol İl Temsilcisi Hakan Toraman ve kulüp temsilcileri katıldı. 1. Amatör Küme’detakımlar 8’erli A ve B gruplarında mücadele edecek. Müsabakalar 9 - 10 Eylül 2017 tarihinde başlayacak. Sezon sonunda grup birincileri direkt Süper Amatör Küme’ye yükselecek, son sırada yer alanlar ise 2. Amatör Küme’ye düşecek.

Takımlara sezonun başlamasına kısa bir sürenin kaldığını hatırlatan Futbol İl Temsilcisi Hakan Toraman, yapılan kura çekimi sonrasında A ve B gruplarında mücadele edecek takımlara başarılar diledi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:41
  1. Yalova
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'den şok ima: Kürt devletinde İsrail bayrağı dalgalanacak!
    1. İsrail'den şok ima: Kürt devletinde..
    2. Avrupa’da Filistinli gence suikast!..
    3. 'TL'nin güçlü ve istikrarlı..
    4. ABD'den düşen İHA'larla ilgili..
    5. Korkunç kaza! Kopan kafayı aradılar
    6. Yanık Mahallesi’nde kanalizasyon..
    7. Esenyurtlu vatandaşlar Hacı Bektaş’a..
    8. Sokaklardaki yol çalışmaları..
    9. Bakü’de Türk çayı ikram edildi
    10. 55 bin metrekarelik alanın 45..
    11. Lapseki’de yol çalışmaları
    12. ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri..
    13. Sarı bloklar bölgesine 18. madde..
    14. Geçen: 15 Temmuz’daki mücadeleyi diri..
    15. Gediz’de Motosiklet Festivali
    16. Organik tarım için 630 km pedal..
    17. Büyükşehir Belediyesinden şehitlere..
    18. Şehit babası sanıkların iddialarına..
    19. Vücuduna sakladığı esrarla yakalandı
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2...
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!