Yalova’da futbol için geri sayım başladı

Yalova Belediyesi Engelsiz Kafe Konferans Salonu’nda yapılan kura çekimine Yalova ASKF Başkanı Tamer Erbul, Futbol İl Temsilcisi Hakan Toraman ve kulüp temsilcileri katıldı. 1. Amatör Küme’detakımlar 8’erli A ve B gruplarında mücadele edecek. Müsabakalar 9 - 10 Eylül 2017 tarihinde başlayacak. Sezon sonunda grup birincileri direkt Süper Amatör Küme’ye yükselecek, son sırada yer alanlar ise 2. Amatör Küme’ye düşecek.

Takımlara sezonun başlamasına kısa bir sürenin kaldığını hatırlatan Futbol İl Temsilcisi Hakan Toraman, yapılan kura çekimi sonrasında A ve B gruplarında mücadele edecek takımlara başarılar diledi.