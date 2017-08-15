Yalova’da dürüstlüğü sayesinde iş sahibi oldu

Yalova Kirazlı Sanayi Sitesi’ndeki durakta minibüs beklerden, unutulan ve içerisinde 20 bin lira olan çantayı sahibine ulaştırarak örnek davranış sergileyen şöför Abdülmelik Gül, Yalova Belediyesi tarafından işe alındı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, makamında ağırladığı Gül’e bir de çeyrek altınla hediye etti. İşsiz gencin dünyaya örnek bir ders verdiğini söyleyen Başkan Vefa Salman, şöyle dedi:

“Kardeşimiz 4 aydır işsiz, ev kirası ödüyor, Allah bağışlasın iki evladı var. Bulduğu parayı hiç gözünü kırpmandan gidiyor, sahibine teslim ediyor. Günümüz dünyasında artık bu tip davranışlar erdem oldu. Böyle erdemli, onurlu davranışta bulunduğu için insanlık adına, kendi adıma, Yalova adına söylemiyorum. İnsanlık adına teşekkür ediyorum. Allah yüzündeki gülücüğü eksik etmesin.”

Gül’ün belediyede en kısa zamanda göreve başlayacağını da kaydeden Salman, "En azından doğruluğun, dürüstlüğün de bir karşılığı olduğunu ben de bu kardeşim kanalıyla insanlığa, halkımıza, Yalovalı hemşerilerimize göstermiş olacağım. Göstereceğim ki küçükler de kendine bunu düstur edinsinler, örnek alsınlar. Bugün yaptığı doğru işin, dürüstlüğün karşılığında mutlaka mükâfatlandırılacaklarını bilsinler” diye konuştu.

İşe yerleştirildiğini duyduğu andan itibaren çok sevindiğini belirten Abdülmelik Gül , Başkan Salman’a teşekkür etti. Gül, “Allah kendisinden razı olsun. Belediyeden aradılar. Başkanım davet etti ben de davetine icabet ettim. Kendisi hediye takdim etti. Sayın Başkan, belediyede iş vereceğini söyledi. Mutluyum, kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.