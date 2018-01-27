Yalova'da deniz suyu 10 metre çekildi
Çınarcık ilçesindekisahilde denizin 10 metre çekildiği gözlendi.27 Ocak 2018 Cumartesi 21:09
Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki sahilde meydana gelen gelgit nedeniyle deniz yaklaşık 10 metre çekildi. Deniz çekilmesi, Çınarcık ilçesi Taşliman Mahallesi sahil şeridinde gözlemlendi. Deniz suyunun 10 çekilmesi sonucunda kayalıklardaki yosunlar gün yüzüne çıktı. Çınarcık'taki liman bölgesinde bazı kayıklar karaya oturdu. Vatandaşlar da merakla suyun çekildiği alanı inceledi. AA